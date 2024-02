Peklenski načrt za 400.000 evrov: morilca ujeli z lopato na mestu, kjer je bilo zakopano razkosano truplo

Primer pogrešanega 58-letnika se je na Hrvaškem končal usodno. Ob jezeru v Sveti Nedelji so našli dele trupel, ki naj bi pripadali nesrečnemu Tonyju Gerardu, navajajo hrvaški mediji.Gerard je imel številne nepremičnine na atraktivnih lokacijah v Dubrovniku. Sumijo, da sta ga obtožena ubili zaradi 400.000 evrov. Tako naj bi najprej odtujila in razprodala njegove nepremičnine, nato pa ga surovo ubila.

Osumljenca sta 57-letni Werner Trautman in njegova štiri leta starejša bivša žena Marina Šnajder.

»Po opravljeni preiskavi je bilo ugotovljeno, da gre za človeške posmrtne ostanke, bila je izdana odredba za ekshumacijo in posmrtni ostanki izkopani in odpeljani na Inštitut za sodno medicino,« je povedala Ivana Bilušić z Županijskega sodišča v Veliki Gorici.

Morilca ujeli z lopato

»Osumljena sta, da so v letu 2022 ponarejala listine, na podlagi katerih sta prodala poslovne prostore v lasti oškodovanca ter si denar razdelila,« je razložila. Nato sta Gerarda, da bi prikrila svoja dejanja in obdržala premoženjsko korist, zvabila v najeto stanovanje na območju Svete Nedelje. »Tam sta ga na neugotovljen način ubila, truplo nato odnesla iz stanovanja in odvrgla na neugotovljeno mesto, pred dnevi pa je policija ugotovila, da je bil del posmrtnih ostankov prestavljen,« je še dodala.

Preiskovalci so sumili, da je z izginotjem Gerarda povezan par, 61-letna oblikovalka iz okolice Samobora in 57-letni Nemec, ki so jima zato sledila v tajni operaciji. Da imajo resno sled, je postalo jasno, ko je moški več dni z lopato hodil po istih lokacijah. In policija je sestavila mozaik okrutnega umora tako, da je morilca z lopato ujela na mestu, kjer je bilo zakopano razkosano truplo. Osumljenca sta trenutno v preiskovalnem priporu, so še poročali hrvaški mediji.