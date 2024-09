Partnerico poskušal ubiti z nožem, policisti šokirani, ko so mu preiskali hišo

Zaradi suma, da je poskušal z nožem usmrtiti svojo 32-letno izbranko, do katere se sicer že je dalj časa nasilno vedel, so policisti prijeli 44-letnika iz okolice Belega Manastira. A to ni bilo vse, v njegovi hiši so našli tudi eksplozivne naprave, je sporočila osiješko-baranjska policija.

Nasilnež doma imel mine in vojaško strelivo

Policisti sumijo, da se je 44-letnik od začetka julija do 11. septembra letos pogosto poniževal in nasilno vedel do svoje 32-letne partnerice. Očitajo mu, da je v začetku julija z nožem napadel 32-letnico in jo skušal zabosti, kar mu je preprečila, pri tem pa je utrpela vreznino na roki.

Na podlagi odredbe osiješkega županijskega sodišča v Osijeku so opravili preiskavo doma in drugih prostorov, ki jih uporablja 44-letni moški, pri čemer so našli štiri tromblonske mine in vojaško strelivo kalibra 12,7 milimetra.

Osumljenca so prijeli, pristojno državno tožilstvo pa bo podalo kazensko ovadbo zaradi poskusa hudega umora ženske, nasilja v družini ter nedovoljene posesti, proizvodnje in nabave orožja in eksplozivnih snovi.