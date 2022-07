Odjeknili streli: Lahko potrdimo več žrtev in več strelskih prizorišč (FOTO)

V kanadski provinci Britanska Kolumbija v bližini mesta Vancouver je bilo danes v streljanju ranjenih več ljudi, poročajo tudi o žrtvah. Točnih podatkov o številu žrtev zaenkrat še ni, policija pa je sporočila, da je osumljenca že prijela.

FOTO: Jesse Winter Reuters

»Lahko potrdimo več žrtev in več strelskih prizorišč,« je o strelskem napadu v mestu Langley v Britanski Kolumbiji povedala tiskovna predstavnica kanadske policije. Podrobnosti o številu žrtev in ranjenih ni navedla. Žrtve napada so večinoma bili brezdomci v mestu.

Policija je osumljenca že pridržala, a še vedno preiskuje, ali je v streljanju deloval sam. Motiv zaenkrat še ni znan, policija pa domneva, da je bil napad načrtovan.

Preiskovalci iz oddelka za umore so že prispeli na kraj dogodka, ceste pa so zaradi preiskave zaprte, poroča BBC.

FOTO: Jesse Winter Reuters