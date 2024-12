Od ponedeljka pogrešali zvezdnika Talentov, zdaj so našli truplo

Policija, ki je iskala pogrešanega zvezdnika oddaje Britain's Got Talent, je našla truplo v rezervoarju v Severnem Yorkshiru. Uradniki so potrdili tragično odkritje med iskanjem Martyna Croftsa, znanega komika, ki je izginil v ponedeljek, 16. decembra.

Identiteta najdene osebe še ni uradno potrjena, vendar so Croftsovo družino že obvestili in jim nudijo podporo. Policija je v izjavi sporočila: »V tej fazi ni nobenih sumljivih okoliščin v zvezi z odkritjem, primer pa bo predan mrliškemu ogledniku.«

Bil je dober prijatelj

Novica o Croftsovi smrti je sprožila val žalovanja med njegovimi oboževalci in znanci. Na družbenih omrežjih so se pojavila številna sporočila sožalja in spoštovanja. Eden izmed zapisov se glasi: »Počivaj v miru … Morda ga poznate kot 'Pan Mana' iz oddaje Britain's Got Talent, a Martyn Crofts je bil naš prijatelj.«

Drugi oboževalec je zapisal: »Na žalost so ga danes našli v rezervoarju v Skiptonu, potem ko je včeraj izginil. Zelo nam bo manjkal. Počivaj v miru, prijatelj.«

Simona ni navdušil

Martyn Crofts je leta 2012 navdušil publiko oddaje Britain's Got Talent s svojim unikatnim talentom. Kot »Pan Man« je s pomočjo loncev in pokrovk posnemal zlobne like Daleke iz znanstvenofantastične serije Doctor Who. Sam se je opisal kot »edini profesionalni imitator Dalekov na tem planetu«.

Njegov nastop je navdušil sodnici Amando Holden in Alesho Dixon, a Simon Cowell ga je označil za »verjetno najneumnejši nastop, kar sem jih videl v tej oddaji«. Kljub Cowellovim ostrim besedam je Martyn pridobil zvesto bazo oboževalcev.

Večplastna kariera

Poleg uspehov na Britain's Got Talent je Martyn Crofts zmagal na tekmovanju »Search for a Star«. V zadnjih letih je nastopal v domovih za ostarele, kjer je s svojimi nastopi prinašal veselje, ter delal kot DJ v klubih in pubih. Prav tako je vodil karaoke tekmovanja po vsej državi.

Martyn Crofts bo mnogim ostal v spominu kot izjemen zabavljač in človek, ki je s svojim unikatnim talentom prinesel nasmeh mnogim.