Nekdanjega premiera odslovili z volišča

Nekdanji britanski premier Boris Johnson se je v četrtek z volišča moral vrniti domov po osebni dokument, da bi lahko oddal glas. Spremembo zakona, ki določa glasovanje na volitvah z obveznim osebnim dokumentom s fotografijo je sprejela prav Johnsonova vlada leta 2022.

Kot je poročal britanski BBC, se je Johnson po prvotni zavrnitvi na volišče v okrožju South Oxfordshire vrnil in svojo državljansko dolžnost uspešno opravil.

Sprememba zakonodaje je stopila v veljavo lani, ko so maja na lokalnih volitvah volivci prvič glasovali po novih pravilih.

V četrtek so na Otoku potekale nadomestne volitve v Blackpoolu, izbirali pa so tudi člane v 107 lokalnih svetih in župane v enajstih mestih, med drugim v Londonu.