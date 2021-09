Oče iz pekla: Svoje tri otroke sem ubil, da ne bi bil sam, ko umrem

Otrokom dal uspavala, potem pa jih zadušil

Po umorih zmetal vase več kot 100 tablet

Očeta, ki je ubil svoje tri otroke (sedemletna dvojčka in štiriletnika),, so včeraj premestili iz psihiatrične bolnišnice Vrapče in odpeljali na policijo, kjer so ga zaslišali. V psihiatrični ustanovi, kamor so ga namestili po poskusu samomora v katoliški bolnišnici, so ocenili, da je sposoben odgovarjati na policijska vprašanja.Portal Index poroča, da je Kopitz, sicer avstrijski državljan, zdravnikom v bolnišnici povedal, da mu je težko in da mu je žal, da je še živ. Povedal jim je, da je že dolgo brez službe, nove pa nikakor ni mogel najti. Iztekla se mu je menda tudi najemnina za stanovanje, v katerem je trenutno živel, druge možnosti pa ni imel. Zaradi tega naj bi se odločil končati svoje življenje, pred tem pa še življenja svojih otrok, da ne bi bil sam in bi bili otroci z njim, ko umre.Najprej so preiskovalci domnevali, da je oče svoje otroke zadušil, nato pa so ugotovili, da jih je prej omamil z uspavali. To je priznal tudi Kopitz. Obdukcija otrok je končana in dodatnih toksikoloških analiz o vzroku smrti ne bodo delali.Kopitz zatrjuje izpraševalcem, da bi ponovno poskušal narediti samomor, če bi le dobil priložnost. Sebe je opisal kot občutljivo, vendar grobo osebo, ki se je zadnje tri mesece počutila zapuščeno in žalostno. Ni videl izhoda iz situacije, zato je v noči na soboto zaužil več kot 100 tablet. Nujna medicinska pomoč je na kraju zločina našla pet različnih vrst praznih škatel tablet.