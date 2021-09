Kaj se je zgodilo z mamo treh umorjenih otrok

Za prisilno hospitalizacijo se niso odločili

Hrvaška je obstala v šoku, potem ko je odjeknila novica, da je nekdaj uspešni poslovnež(56) v Zagrebu z lastnimi rokami ubil svoje tri otroke, sedemletna dvojčka, deklico in dečka, in štiriletnega sina.Po grozljivem zločinu je poskušal življenje vzeti še sebi, a so do njega policisti in reševalci prišli še pravočasno in ga odpeljali v bolnišnico.Kot so poročali hrvaški medij, so mamo ubitih otrok v spremstvu partnerja zjutraj prepeljali v bolnišnico v Dubrovniku. Razumljivo je bila v težkem psihičnem stanju, zato so ji nudili ustrezno pomoč.Sicer so jo hoteli zadržati v bolnišnici, a se je odločila oditi v Neum, od koder je sicer doma. Ob tem so zdravniki sporočili, da njeno stanje ni takšno, da bi zahtevalo prisilno hospitalizacijo.