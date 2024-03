Dvajset let pretepala moža: sodnica v svoji karieri še ni videla tako hudega primera nasilja

Žrtve družinskega nasilja so običajno ženske, in to dejstvo je želela sebi v prid izkoristiti tudi 45-letna Britanka, ki je kar 20 let pretepala in poniževala svojega moža. Toda Sharee Spencer so spoznali za krivo in jo obsodili na štiriletno zaporno kazen, sodnica, ki je kazen izrekla, pa je dodala, da v svoji karieri še ni videla tako hudega primera nasilja, psihičnega in fizičnega.

Na policijski postaji je poskušala vse skupaj obrniti, češ da je pravzaprav Richard tisti, ki že leta pretepa njo.

Da bi opogumil še kakšnega drugega moškega, ki za štiri stenami trpi družinsko nasilje, pa tudi, da bi ljudi ozavestil, da niso vedno krivi moški, se je Richard Spencer odločil, da svojo zgodbo deli z javnostjo.

»Spoznala sva se leta 2000 in njeni nasilni izpadi so se začeli že kmalu po tem. Sprva me je zgolj žalila, ko je nekoliko preveč spila, pozneje pa kar tako. Zmerjala me je z bajsijem, potem sem bil usrane in neumna reva, vse, le človek ne. Trudil sem se vse to preslišati in se ne odzvati, kar jo je še bolj razjezilo in me je praskala, grizla, brcala. Naslednji dan se ni opravičila, obnašala se je, kot da je vse v najlepšem redu,« je svojo pripoved začel 43-letnik.

Ko ga je žena nekega dne tako hudo pretepla s steklenico, da ga je skoraj ubila, je le zbral pogum in odšel na policijo. Ko so možje v modrem nato na pogovor poklicali Sharee, je ta poskušala vse skupaj obrniti, češ da je pravzaprav Richard tisti, ki že leta pretepa njo.

Sprva je bila nasilna, ko je preveč spila, pozneje tudi, ko je bila trezna. FOTO: Yacobchuk/getty Images

»Pozabila je, da sva v dnevno sobo namestila kamere, da bi opazovala, kaj počnejo otroci in njihova varuška, ko sva midva v službi, a so posnele tudi Shareejine izbruhe. Izročil sem jih policistom in ti so jih pokazali Sharee, ko je začela lagati. Morali bi videti njen obraz, v trenutku je povsem prebledela,« se spominja Richard. Kamere so posnele tudi mamo treh otrok – skrbništvo nad njimi je seveda dobil Richard –, ko je nekega večera nenadoma sredi dnevne sobe dvignila krilo in se podelala na tla, nato pa moža tako dolgo pretepala, vlekla za lase in brcala, dokler njene nesnage ni počistil.

3 otroke imata zakonca.

»Bila je odlična manipulatorka, nekako me je prepričala, da sem za vse skupaj kriv sam, da mi nihče ne bo verjel, da bom osramotil otroke, ona pa bo poskrbela, da jih nikoli več ne bom videl. Počasi sem se sprijaznil, da je to pač zdaj moje življenje. Sreča v nesreči je bila, da me je nekega dne skoraj ubila, sicer bi najverjetneje še vedno preživljal pekel,« je še dejal Spencer.