Oboroženi dedki ropali pošte v Rimu: en rop je bil odpovedan zaradi posebnega razloga

Dandanes je jasno, da 60- in 70-letniki zmorejo vse: plezajo po Himalaji, se sprehajajo po modnih brveh in – ropajo.

V Italiji so tako pred kratkim prijeli 70-letnega Itala De Witta, 68-letnega Sandra Baruzza in 77-letnega Raniera Pulo. Trije moški, ki se na prvi pogled zdijo kot prijazni dedki, so osumljeni več oboroženih ropov pošt v Rimu. Poleg trojice, ki naj bi vodila kriminalno tolpo, so sodelovali še 66-letni ključar in dva zidarja, stara 51 in 56 let. Vsi vpleteni imajo dosjeje pri policiji že od prej, nekateri so prvič prišli v konflikt z zakonom že v 70. letih prejšnjega stoletja.

Vsi vpleteni so stari znanci policije.

Konec avgusta 2023 naj bi tolpa napadla pošto, a so oboroženi rop prekinili, potem ko so opazili, da so varnostniki v bankomat naložili le majhno vsoto denarja, zaradi česar morebitna nagrada ni vredna tveganja. Po poročanju italijanskega časnika La Repubblica so enega od načrtovanih oboroženih ropov odpovedali, ker je imel eden od njih – 66-letni izdelovalec ključev – težave z inkontinenco in je moral na operacijo prostate.

Ujeli so jih na začetku novembra. FOTO: Evgeniyshkolenko Getty Images

Tolpo so prijeli 6. novembra, ko so poskušali oropati pošto v ulici Via Calpurnio Pisone, a niso vedeli, da so pod policijskim nadzorom. Kot jim je bilo v navadi, so zidarji naredili luknjo v steni in jo prekrili z vezanimi ploščami. Tako so trije člani tolpe vstopili na pošto, a ko so se pripravljali na beg s 152.000 evri, jih je prijela policija.

Med preiskavo so tožilci izvedeli, da so se trije starejši voditelji – De Witt, Pula in Baruzzo – redko pogovarjali po telefonu saj so upravičeno sumili, da jim prisluškuje policija. Tako so svoje načrte za rope raje kovali med srečanji v živo v baru.