Objavili posnetke iz Izraela, ob katerih vas bo streslo (VIDEO)

Po sobotnem napadu palestinske islamistične organizacije Hamas na festivalu v Izraelu je bilo najdenih najmanj 260 trupel. Izraelske varnostne službe pa so na območju našle tudi posnetke, ki razkrivajo, kakšne grozote so se dogajale.

Vznemirjujoče posnetke so objavili na družabnih omrežjih. Eden izmed teh posnetkov prikazuje, kako je udeleženec festivala skušal zbežati, pa je med begom naletel na Hamasove vojake, ki so nanj neusmiljeno streljali in ga tudi ubili. Številne udeležence festivala so Hamasovi ugrabili in jih odpeljali v Gazo. Zajeli naj bi med 100 in 150 talcev in zagrozil, da bodo ubili po enega vsakič, ko bo Izrael izvedel letalski napad, ne da bi opozoril civiliste.

Izraelske oblasti naj bi medtem ponovno vzpostavile nadzor nad mejo z Gazo, prek katere so Hamasovi pripadniki minuli konec tedna na več mestih vdrli na izraelsko ozemlje. Na krajih, kjer so podrli ograjo, nastavljajo mine.

V silovitem in nepričakovanem sobotnem napadu Hamasa na Izrael je bilo skupaj z udeleženci festivala ubitih 900 ljudi. V Izraelu in v okolici območja Gaze so našli 1500 trupel Hamasovih pripadnikov.