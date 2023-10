V kaotičnih razmerah v Izraelu ujetih še 19 Slovencev

Razmere v Izraelu se zaostrujejo po sobotnem nepričakovanem in silovitem napadu Hamasa na Izrael, v katerem je bilo po zadnjih podatkih ubitih več kot 900 ljudi, vključno z 260 udeleženci glasbenega festivala. V odgovor Izrael izvaja obsežno letalsko in topniško obstreljevanje tarč v Gazi, kjer je po navedbah palestinskih oblasti doslej umrlo najmanj 687 ljudi.

Na ministrstvu za zunanje zadeve smo preverili, koliko Slovencev je še ostalo v Izraelu in kakšne so možnosti za vrnitev v domovino. Kot nam je zatrdila predstavnica za stike z javnostjo z ministrstva, delajo vse, kar lahko, da najdejo možnost za vrnitev slovenskih državljanov v Slovenijo. Ob napadu je bilo v Izraelu 29 slovenskih državljanov, 10 se jih je že vrnilo domov. Za preostalih 19 iščejo prevoze v kriznih razmerah, ki tam vladajo. Vse večje evropske letalske družbe so namreč odpovedale vse letalske polete iz Izraela.

Črnogorci pripeljali tudi Slovence Črna Gora je danes zjutraj organizirala repatriacijski let za svoje državljane, ki so se želeli vrniti iz Izraela. Poleg 70 Črnogorcev so na letalo družbe Air Montenegro vzeli še 30 drugih potnikov, med njimi tudi Slovence. Koliko se jih do tega trenutka uspelo umakniti iz Izraela, zaenkrat še ni znano.

Bralka zaskrbljena

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Marjana, ki je potarnala, da sta v Izraelu ujeta njen brat in njegova punca, ki jima že tri dni odpovedujejo letalski prevoz domov. »Slovenska ambasada ne poskrbi za svoje državljane, ki ne najdejo načina, kako priti iz Izraela. Moj brat in njegova punca že tri dni kličeta in prosita za pomoč in nobeden jima ne more pomagati. Vse lete jim odpovedujejo ...«

Preverili smo polete in ugotovili, da letalske prevoze omogočajo le tri družbe, in sicer Turkish Airlines, Easy Jet ter Air Serbia, cene vozovnic pa so nad 700 evri. Po naših informacijah se lahko zgodi, da ljudje ostanejo brez že kupljene vozovnice. Nekatere letalske družbe namreč v takih primerih izkoristijo krizne okoliščine in prodajo karto tistemu, ki zanjo plača več. Za potnike z že kupljenimi kartami bodo poskrbeli, le na polet bodo morali počakati. Morebiti se tako dogaja tudi bralkinemu bratu.

Na ministrstvu za zunanje zadeve zagotavljajo, da iščejo rešitve in da na nikogar niso pozabili. Imajo seznam ljudi, ki jih bodo obvestili, ko bo odhod mogoč. »Ko se bo rešitev našla, pa se bo treba hitro obrniti,« je povedala predstavnica za odnose z javnostmi, kar vedo tudi vsi Slovenci, ki čakajo na klic o možni vrnitvi domov.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.