Nove podrobnosti o smrti 18-letnice: 33-letnik se ne spomni, da bi jo ubil in razkosal

18-letno Noo Milivojev so po 20 dnevih iskanja našli mrtvo. Njeno truplo so odkrili v četrtek popoldne v stanovanju v središču Beograda. Njeni starši so se od nje poslovili s čustvenim zapisom na družbenem omrežju: »Otrok naš, vedno boš z nami,« je napisal skrušen oče.

Noa Milivojev je izginila 17. junija v Beogradu, njena družina pa je njeno izginotje prijavila že prej na družbenih omrežjih in v medijih, ker je dlje časa niso dobili na telefon. Prosili za za informacije vse, ki bi jo morebiti videli.

Izkazalo se je, da je na dan izginotja obiskala fanta, potem pa se je za njo izgubila vsaka sled. Kot so odkrili pozneje, je bil ta fant moški, star 33 let, ki so ga zdaj prijeli. Sumijo, da jo je 18-letnico ubil, potem pa poskušal še uničiti njeno telo.

Noa je bila transspolna oseba, rojena v Kovilju blizu Novega Sada. Imela je veliko sledilcev na družbenih omrežjih, kjer je delila delčke iz svojega življenja.

Njeni prijatelji so se sinoči od nje poslovili na Trgu Republike.

Do nje je bil nasilen

Kot poročajo srbski mediji, je bila Noa v vezi z moškim, ki ga sumijo njenega uboja, leto dni. »Ves čas zveze je bil do nje nasilen, večkrat jo je vrgel iz stanovanja. Ta moški je imel psihične težave,« je povedal eden izmed njenih bližnjih prijateljev. Zveze niso odobravali njeni starši, predvsem zaradi precejšnje starostne razlike. Podrobnosti o zvezi verjetno niso poznali.

Ves čas pričakujem, da se bo od nekod pojavila. Ne morem verjeti, da je več ni. Bila je prekrasno dekle, ki se je zaljubilo v napačnega moškega,« je še dodal prijatelj s solzami v očeh.

Brutalno pretepena

Telo dekleta je bilo pretepeno in razkosano. Deli telesa so bili skriti po vrečkah in škatlah po stanovanju. Osumljenega 33-letnika so policisti aretirali, policistom pa naj bi zatrjeval, da se ne spomni, da bi jo ubil, niti tega, da je dele telesa skril v škatle in vreče.

Policija je več ur preiskovala prizorišče zločina. Kaj točno se je zgodilo, za zdaj še ni jasno.