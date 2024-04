Nova sled pri umoru priljubljene voditeljice: jo je ubil Miloševićev likvidator za posebne naloge? (VIDEO)

Odvetniki moškega, ki je bil nepravnomočno obsojen za umor BBC-jeve televizijske voditeljice Jill Dando (37) na njenem hišnem pragu, so prosili policijo, naj ponovno odpre primer, da bi lahko zaslišali razvpitega zaprtega srbskega morilca Milorada Ulemeka Legijo.

V času smrti Jill Dando je 56-letni Milorad Ulemek Legija vodil odred, ki je bil zadolžen za likvidacijo nasprotnikov Slobodana Miloševića.

Pokojna Jill Dando. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

Strokovnjak za primerjavo obrazov trdi, da je Ulemek, dvakrat obsojeni morilec, ki prestaja 40 let zapora v Srbiji, precej podoben moškemu, ki so ga videli blizu prizorišča umora v Fulhamu pred 25 leti. Moškega - ki je postal znan kot X-Man - so kamere ujele med begom, potem ko je bila priljubljena voditeljica ustreljena 26. aprila 1999.

Glavni osumljenec Scotland Yarda, zdaj 64-letni Barry George, je bil leta 2001 prvotno obsojen za umor in obsojen na osem let zapora, nato pa je bil po ponovnem sojenju oproščen in izpuščen, navaja The Standard.

Michael Mansfield, odvetnik, ki ga je branil na njegovem prvem sojenju, verjame, da bi bil osumljenec na posnetku lahko srbski morilec.

Srba sodelovanje ne zanima

Daily Mirror je ob tem objavil tudi ugotovitve izvedenca Emija Polita, ki trdi, da imata moški na posnetku in srbski morilec Ulemek podobno obliko ust, brade, lasišča in desnega režnja, medtem ko sta splošna oblika in velikost nosu in desnega ušesa enaki. Glede na kakovost posnetka se je tako delno strinjal, da gre za isto osebo.

Milorad Ulemek Legija. FOTO: Facebook

Zdaj 64-letni Barry George je prav tako pozval policijo, naj razišče nove sledi. »Če je Ulemek storil to kaznivo dejanje, potem ga je treba pripeljati iz Srbije in proti njemu voditi sodni postopek,« je dejal.

Odvetnik obsojenega Srba Aleksandar Kovačević je ob tem dejal, da njegova stranka ne želi komentirati primera Jill Dando in dodal: »Ne zanima ga sodelovanje.«