Noseča zaročenka umorjenega Nikole objavila njuno zadnjo fotografijo: Vstopili so v spalnico ...

Pred dnevi je okoli 4. ure zjutraj v hiši Nikole Stankoviće Pivce (23) v Beogradu počilo. Medtem ko sta Nikola in njegova zaročenka T. D. (25) spala, so napadalci vstopili v hišo in Nikolo ubili.

Zaročenka je, kot je dejala za srbske medije, želela partnerja zaščititi, a je bila pri tem ranjena v dlan.

Povedala je, pišejo neuradno srbski mediji, da so v njuno spalnico vdrli trije moški z maskami na obrazu in v neprebojnih jopičih, zaradi česar je sprva mislila, da gre za policiste.

Moški so po streljanju pobegnili in vstopili v vozilo, v katerem jih je domnevno čakal četrti moški. Policija jih še ni našla.

Se je pa sinoči na družabnih omrežjih oglasila skrušena zaročenka, ki je objavila njuno zadnjo fotografijo, ki sta jo po njenih besedah posnela le nekaj ur pred umorom.

Osmrtnica za pokojnega Nikolo Stankovića. FOTO: Zaslonski posnetek

Od svojega najdražjega, ki je bil sicer domnevno obtožen različnih kaznivih dejanj - zadnje med njimi februarja letos zaradi streljanja v beograjskem nočnem klubu - se je sinoči poslovila z ganljivimi besedami. Razkrila pa je tudi, da je že nekaj časa noseča, naraščaja pa sta se oba že zelo veselila.

»Moje najlepše sonce, le nekaj ur po tej fotografiji so te vzeli iz mojega objema, a iz srca in duše te ne bodo nikoli! Vsak dan si mi govoril, da sem tvoj angel, zdaj pa si ti postal naš najlepši angel varuh! Vem in čutim, da si z nami in da boš za vedno! Moj svet, moj angel, najraje te imam in hvaležna sem Bogu, da sem te imela v svojem življenju, saj samo tisti, ki so te poznali, vedo, kakšen si bil, in to je nemogoče opisati! Moje srce je tistega jutra počilo, a boriti se moram za to, česar sva se tako veselila in pričakovala! Še naprej boš živel v nas in moj edini svet! Za vedno ti in jaz ter najino malo sonce!« je zapisala T. D., ki je na koncu dodala emotikon srca z otrokom.

Ubiti Nikola Stanković ima debel arhiv kaznivih dejanj.V njegovem dosjeju so zabeleženi ropi, tatvine, nasilno vedenje in povzročitev hudih telesnih poškodb.

Junija letos so mu pripor preklicali, a so ga na prostost izpustili z elektronsko zapestnico na nogah, ki jo je nosil tudi na dan umora.