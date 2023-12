Nočna mora staršev: otroci zasuti, zrušil se je del šole (VIDEO)

V mestu Sodoje Secujesk v Romuniji se je zrušil del šole in bojijo se, da je več učencev ujetih, piše Observator. Pod ruševinami naj bi ostali ujeti štirje otroci, reševalci pa naj bi do zdaj rešili tri.

»Do zdaj so izvlekli tri osebe, ena je bila pri zavesti, druga v polzavesti, tretja pa v hudem stanju. Prepeljane so bile v bolnišnico. Otroka sta stara 16 in 17 let,« so sporočili reševalci.

Lokalni mediji poročajo, da se je zrušil 200 kvadratnih metrov velik del šole.