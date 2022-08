Ni za občutljive: en udarec je bil dovolj in ubil je nasprotnika (VIDEO)

Francoski borec Anthony Durand se je odločil končati profesionalno kariero v tajskem boksu, potem ko je v zadnji borbi ubil svojega tekmeca.

Po enem od udarcev, ko je s komolcem zadel nasprotnika, je Panpetch Padunchai sedem dni preživel v komi, nato pa umrl.

Tajskemu borcu so odpovedale vse možganske funkcije, družina pa se je odločila, da ga odklopi iz aparatov, potem ko je postalo jasno, da se njegovo stanje ne bo izboljšalo.

»Šokiran sem. To je zame konec. Nikoli več ne bom stopil v ring. To je bila moja 28. borba v karieri in zadnja,« je Francoz zapisal na družbenih omrežjih.

In čeprav ni kriv za smrt nasprotnika v ringu, je dodal: »Zavedam se, da nisem odgovoren za to, kar se je zgodilo, a ne morem nehati razmišljati o tem. Z njim sem se boril pet rund, mu zadal tisti udarec in seveda se počutim deloma krivega. Žalosten sem brez besed. Pomagal bom njegovi materi, ženi in hčerki,«.