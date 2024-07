Neznani junak masakra v Daruvarju: Dobil strel v prsi, skočil skozi okno, vlomil v knjigarno in alarmiral vse službe!

Po včerajšnjem poboju v Domu starejših občanov v Daruvarju, v katerem je nekdanji vojaški policist Krešimir Pahoki (51) ubil šest in ranil še šest ljudi, je na stavbi Doma izobesila črna zastava. Preživele upravičence, ki so bili priče prelivanju krvi, so po dogodku takoj preselili v Dom borcev Daruvar.

Danes okoli poldneva so z dvorišča Doma prišle tri osebe, med njimi hči lastnika Marija Ivandekić. Rokah je imela modre čistilne rokavice, nekaj je dala v kombi, ki se je odpeljal, logično je domnevati, da je čistila prizorišče strašnega zločina.

»Prioriteta je poskrbeti za preživele,« je na kratko rekla in odšla.

Njen zaročenec Sven, ki je bil zaposlen v Domu, je bil huje ranjen, morilec mu je s kroglo iz colta prestrelil prsi.

Mladi par se je spoznal in živel v Zagrebu, da bi Marija dobila želeno službo direktorice takrat novoodprtega Zavičajnega muzeja in se vrnila v Daruvar. Pred pol leta se ji je pridružil zaročenec Sven.

Marija Ivandekić FOTO: Sanjin Strukic, Pixsell

Ko je Pahoki mrzlično začel streljati onemogle starce in osebje doma, se je Sven skupaj z medicinsko sestro skril pod posteljo. Ko se je morilec približeval prostoru, kjer sta se skrivala, streli pa so odmevali vse glasneje, sta se odločila pobegniti skozi okno. Izkazalo se je v zadnjem trenutku, ker je ravno takrat v sobo vdrl Pahoki in streljal. Svena je zadel.

Tako mu je z razlomljenim oprsjem uspelo zbežati v bližnjo knjigarno in miren in zbran, kot ga opisujejo, uspel lastnika opozoriti, naj pokliče na pomoč.

V Daruvarju o tem množičnem poboju le malokdo sploh želi govoriti. Občani so pretreseni nad dogodkom, ki je močno pretresel njihov sicer miren vsakdan, znan po svojih ekscesih, poroča jutarnji.hr.

Morilec iz Daruvarja je bil ovaden za 11 kaznivih dejanj

Bjelovarsko-bilogorski policisti so v torek zaključili kriminalistično preiskavo Krešimirja Pahokija zaradi utemeljenega suma storitve 11 kaznivih dejanj s streljanjem s strelnim orožjem, med drugim uboja žensk, štiri hude umore in en umor.

Policija, ne da bi navedla Pahokijevo identiteto, je sporočila, da je osumljeni v ponedeljek vstopil v prostore Zavoda za bivanje starejših in nemočnih občanov v Daruvarju, kjer je streljal s strelnim orožjem z namenom vzeti življenje več osebam in s tem storil 11 kaznivih dejanj.

Motiv za napad za zdaj ni znan. FOTO: Matija Habljak, Pixsell

Pojasnjujejo, da gre za en hud umor ženske, štiri hude umore, en umor, tri hude poskuse umora in dva poskusa umora.

Ogled na kraju dogodka je vodila namestnica okrožne državne tožilke v Okrajnem državnem tožilstvu v Bjelovarju, ki je odredila obdukcijo žrtev, so dodali na policiji.

Policija poudarja, da je bila zoper Pahokija vložena kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo v Bjelovarju in je bil predan pripornemu nadzorniku bjelovarsko-bilogorske policijske uprave. Direktor policije Nikola Milina je v ponedeljek v Daruvarju izjavil, da so policisti Pahokija prijeli v gostinskem objektu nedaleč od doma starejših in nemočnih zelo kmalu po prijavi streljanja in da je imel pri sebi neregistrirano kratkostrelno strelno orožje.

Izobesili so črno zastavo. FOTO: Damir Spehar, Pixsell

Sporočil je, da je pet ljudi umrlo na kraju dogodka, še ena oseba je podlegla poškodbam v virovitiški bolnišnici, šest pa jih je poškodovanih. Pet umrlih je bilo stanovalcev doma, ena oseba pa je bila zaposlena v domu.

Milina je še razkril, da je policija od leta 2012 do junija letos zoper Pahokia trikrat ukrepala zaradi motenja javnega reda in miru ter zaradi nasilja v družini.