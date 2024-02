Neverjeten načrt za pobeg iz zapora pri sosedih: Kopali predor in se hoteli izgubiti med maškarami

Iz Hrvaške poročajo o neverjetnem poskusu pobega iz zapora. Morebiten pobeg iz zapora na Reki je sicer preprečil pravočasni odziv pravosodnih policistov, saj razen materialne škode na zidu druge škode niso zabeležili, so sporočili z ministrstva za pravosodje in upravo, navajajo hrvaški mediji.

Prve informacije so bile o skupini osmih ali devetih pobeglih zapornikov, a so na ministrstvu to zanikali.

Poskus pobega se je zgodil v nedeljo, ko je bil na Reki na vrhuncu pustni karneval, a so pravosodni policisti opazili, kaj se dogaja, in preprečili skrbno načrtovan načrt.

Koliko časa so bili obsojenci v celicah reškega zapora in s čim so vrtali luknjo v beton zapora, bo pokazala preiskava.