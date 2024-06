»Ne morem v stanovanje, vse me spominja nanjo«: malčica pogoltnila zamašek in se zadušila

Za malčico Elettro (1) iz Benetk, ki se ji je v petek zvečer v sapniku zataknil plutovinast zamašek od steklenice, kljub intervenciji zdravnikov ni bilo pomoči. Umrla je dan pozneje v bolnišnici v Padovi.

Starši so po pisanju La Repubblice nemudoma izvedli manevre za odmašitev dihalnih poti, vendar se je stanje hitro začelo slabšati.

Hitro v bolnišnico

Oče je poskušal izvleči zamašek iz dekličinega sapnika, a mu ni uspelo, zato jo je odpeljal v bližnjo bolnišnico, kjer so tudi poklicali helikoptersko reševanje.

Prvi helikopter bi moral priletel iz Trevisa, a zaradi tehničnih okvar ni mogel poleteti, zato je naslednji helikopter pripeljal iz Padove.

Medtem so deklici v lokalni bolnišnici odstranili plutovinast zamašek iz sapnika, a je bila zaradi daljše dušitve v zelo kritičnem stanju.

V bolnišnico v Padovi so jo sprejeli okoli 23. ure. Deklica je zaradi zastoja srca umrla ob zori naslednji dan.

»Bil je dan kot vsak drugi. Hčerka se je mirno igrala. Potem pa je nenadoma zavladala panika. Najine deklice ni več, težko to prenašam in razumem, kaj se je zgodilo. Tam so še vedno njene igrače, njene barvice ... Ne morem vstopiti v hišo, ker me vse spominja na najino hčerkico,« je po tragediji za La Repubblico dejal njen oče.