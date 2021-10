Našli ostanke zaročenca in morilca vplivnice Gabby Petito

Zadnji mesec so agenti FBI mrzlično iskali Briana Laundrieja, za katerim se je le nekaj dni potem, ko so prijavili, da je pogrešana njegova zaročenka Gabby Petito, izgubila vsaka sled. Njeno truplo so našli 21. septembra. Glavni osumljenec za njeno smrt je bil njen zaročenec.

Ameriški mediji danes poročajo, da so v parku na Floridi našli človeške ostanke. »Chris in Roberta Laundrie sta bila obveščena, da so včeraj v parku v rezervatu našli ostanke, ki pripadajo Brianu. Nimamo nobenih drugih komentarjev in prosimo vas, da spoštujete njihovo zasebnost,« je dejal družinski odvetnik.

Na območju parka so našli tudi oblačila, ki jih je Brian nosil, ko je izginil 13. septembra. Našli so tudi njegov nahrbtnik in beležko. Preiskavo otežuje močvirnat teren, poln kač in aligatorjev. »Iščemo na območjih, kjer sploh ne moremo hoditi. To se ne more primerjati s preiskavo avta ali hiše. Območje je veliko in prekrito z vodo,« je dejal šerif Carmine Marceno.