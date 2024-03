Napad so izvedli štirje borci IS, oboroženi s strojnicami, zažigalnimi bombami ...

Skrajna skupina Islamska država (IS), ki je v petek prevzela odgovornost za teroristični napad v Moskvi, je danes sporočila, da so napad na koncertno dvorano izvedli štirje njeni borci. »Napad so izvedli štirje borci IS, oboroženi s strojnicami, pištolo, noži in zažigalnimi bombami,« je IS sporočila na omrežju Telegram.

Kot je dodala IS, so napad izvedli »v kontekstu (...) vojne, ki divja« med skupino in »državami, ki se borijo proti islamu«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

IS je v petek zvečer prevzela odgovornost za napad. FOTO: Alexey Pavlishak Reuters

Objavila je tudi fotografije štirih domnevnih napadalcev, na katerih je zakrila obraze. Pri tem je navedla, da so borci zadali »močan udarec« Rusiji, cilj napada pa je bilo »na tisoče kristjanov v koncertni dvorani«.

IS je v petek zvečer prevzela odgovornost za napad in sporočila, da so se njeni borci nato »varno vrnili v svojo bazo«.

IS, proti kateri se Moskva bori v Siriji in je dejaven tudi na ruskem Kavkazu, je napade v Rusiji izvajal že od konca leta 2010. A skupina nikoli ni prevzela odgovornosti za napad takih razsežnosti.

Na državni televiziji

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v nagovoru narodu na državni televiziji spregovoril o domnevni vpletenosti Ukrajine v napad. Obljubil je stroge kazni za vse, ki so sodelovali pri načrtovanju napada. V nagovoru IS ni omenil. Ukrajina je medtem danes znova odločno zavrnila navedbe o vpletenosti v napad.