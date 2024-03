Število žrtev napada v Moskvi še narašča, ubitih najmanj 133 ljudi

V petkovem terorističnem napadu na moskovsko koncertno dvorano je bilo po zadnjih podatkih ruskih oblasti ubitih najmanj 133 ljudi. »Število ljudi, ubitih v terorističnem napadu v koncertni dvorani Crocus, se je povzpelo na 133. Iskalne operacije se nadaljujejo,« je po poročanju agencij sporočil preiskovalni odbor.

Med odstranjevanjem ruševin koncertne dvorane, ki je zgorela, so preiskovalci in službe nujne pomoči našli še več trupel. Iskanje morebitnih dodatnih žrtev še poteka, so sporočili.

Ukrajina je v petek zanikala vsakršno vpletenost v napad. FOTO: Russian Emergencies Ministry Via Reuters

Več zamaskiranih napadalcev je v petek zvečer vdrlo v dvorano Crocus City Hall tik pred začetkom razprodanega rock koncerta in začelo streljati. Napadalci so odvrgli tudi zažigalno bombo, stavbo pa je zajel požar.

Pridržanih 11 osumljencev

Napadalci naj bi uporabili avtomatsko orožje in zažgali stavbo z uporabo vnetljive tekočine, je še sporočil preiskovalni odbor.

Ruske oblasti so v povezavi z napadom danes pridržale 11 osumljencev, med njimi štiri napadalce, so sporočili v Kremlju. Osumljenci so imeli stike v Ukrajini in so nameravali tja pobegniti, oblasti so jih pridržale v ruski regiji, ki meji na Ukrajino, je sporočila ruska zvezna varnostna služba FSB.

Iskalne operacije se nadaljujejo. FOTO: Yulia Morozova Reuters

Iskanje morebitnih dodatnih žrtev še poteka. FOTO: Maxim Shemetov Reuters

Ukrajina je v petek zanikala vsakršno vpletenost v napad. Odgovornost zanj je prevzela skrajna skupina Islamska država.

Bela hiša je v petek sporočila, da so ZDA ta mesec opozorile ruske oblasti o možnosti terorističnih napadov, katerih tarča naj bi bile množične prireditve v Moskvi. Washington je te informacije delil z ruskimi oblastmi, je dejala tiskovna predstavnica sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson.