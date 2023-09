Naključni mimoidoči šokiran, ko je videl aligatorja, ki je v gobcu držal truplo ženske (VIDEO)

V mestu Largo na Floridi je mimoidoči opazil človeško truplo v čeljusti aligatorja. Oblasti so žrtev identificirale kot 41-letno Sabrino Peckham. Okoliščine njene smrti še niso znane, navajajo ameriški mediji.

Truplo v gobcu 13-metrskega aligatorja je opazil mimoidoči v petek malo pred 14. uro po lokalnem času v vodni poti na območju Tampa Bay.

Uradniki Floridske komisije za ohranjanje rib in divjih živali so se odzvali in usmrtili aligatorja, so sporočili iz šerifovega urada. Potapljaška ekipa je nato iz kanala potegnila ostanke trupla.