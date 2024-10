Najstnika 50-krat zabodli in ga živega zažgali

V pristaniškem mestu Marseille na jugu Francije so našli posmrtne ostanke umorjenega 15-letnika, ki je bil po besedah državnega tožilca Nicolasa Bessone »50-krat zaboden« in živ zažgan. Grozljivo dejanje so zločinci zagrešili v sredo in je najverjetneje povezano s trgovino z drogami, je danes povedal tožilec.

Marseille je drugo največje mesto v Franciji, hkrati pa tudi eno najrevnejših v državi in prežeto z nasiljem, povezanem z drogami. Bessone je dejal, da so tako žrtve kot storilci takšnega nasilja vedno mlajši.

Po dosedanjih ugotovitvah naj bi 23-letni zapornik najel 15-letnika, da bi pred vrati tekmeca v trgovini z drogami zanetil ogenj. Za to naj bi mu obljubil 2000 evrov. A 15-letnika so opazili člani tekmečeve kriminalne združbe, ga večkrat zabodli in zažgali.

Omenjeni zapornik naj bi zatem najel 14-letnika za maščevanje. Za nagrado 50.000 evrov naj bi ubil člana rivalske skupine. Najstnik pa naj bi se nato sprl s 36-letnim voznikom, ki naj bi mu pomagal pri maščevanju, zato je voznika ubil s strelom v glavo. Policisti so mladoletnika pridržali.

Prek spletnih družbenih omrežij

Z omenjenima smrtnima žrtvama se je število letos ubitih v nasilju, povezanem z drogo v Marseilleu, zvišalo na 17. Lani je tovrstno nasilje terjalo 49 življenj.

Zapornik naj bi v stik z najstnikoma prišel prek spletnih družbenih omrežij. Državni tožilec Bessone je v današnji izjavi za javnost opozoril, da se mladi odzivajo na oglase ne samo za prodajo droge, temveč tudi za ubijanje.

Pristaniško mesto na sredozemski obali je v zadnjih letih prizorišče vojne za nadzor nad zelo dobičkonosnim trgom mamil med različnimi organiziranimi združbami, med drugim DZ Mafio in Yodo.