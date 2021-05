Na Times Squaru ustreljene dve ženski in deklica, ki je kupovala igrače

Na newyorškem Times Squaru so v soboto popoldne odjeknili streli. Med ustreljenimi so komaj štiriletna deklica in dve ženski, poročajo ameriški mediji. Po prvih podatkih policije žrtve niso povezane z napadalcem niti niso medsebojno povezane. Policija dodaja, da se je več moških sprlo, zato je eden od njih streljal na deklico in ženski.Deklica, tako piše NBC, je bila ustreljena v nogo. V času streljanja je s starši kupovala igrače. Med žrtvami sta tudi 43-letnica ter 23-letna turistka, ki si je želela ogledati Kip svobode, in ker je bil ob prihodu zaprt, se je odločila za sprehod po Times Squaru. NBC ob tem navaja, da so prostost odvzeli osebi, za katero obstaja sum, da je povezana s streljanjem. Drugi mediji so že objavili fotografijo osebe, za katero policija meni, da je uporabila orožje.