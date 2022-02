Na poroki 13 smrtnih žrtev

Veličastna poroka z več deset udeleženci se je končala tragično, kajti skoraj 30 ljudi je padlo skozi železno ploščad, ki se je vdrla, v vodnjak na dvorišču.

Zgodilo se je med tradicionalnim hindujskim obredom, med katerim so se svatje zbrali na dvorišču, zaradi pomanjkanja prostora pa so se mnogi posedli kar na vodnjak oziroma na njegov kovinski pokrov. A ta nikakor ni bil primeren za takšne obremenitve oziroma težo toliko ljudi, se za glavo zdaj držijo oblasti v zvezni državi Utar Pradeš, kjer je potekala večdnevna poroka.

V globino jih je tako zgrmelo 28, 15 so jih uspešno rešili, a so med njimi nekaterih huje poškodovani, kar sedmim ženskam in šestim deklicam pa ni bilo več pomoči. Enajst jih je umrlo na kraju nesreče, dve sta izgubili bitko za življenje pozneje v bolnišnici.

28 jih je zgrmelo v globino.

Vas Kišunagar se je tako ovila v žalost, nadaljnja poročna slavja so seveda odpovedali. Sožalje svojcem je izrekel tudi predsednik indijske vlade Narendra Modi, policija pa preiskuje okoliščine nesreče in zaslišuje lastnike zemljišča ter organizatorja dogodka.

Poroke so v Indiji tradicionalno veličastni in razkošni dogodki z velikim številom udeležencev, žal pa tokratna tragedija ni osamljen primer. Pred petimi leti je v zvezni državi Ražastan med svatbo, ki jo je zajelo neurje, umrlo kar 24 ljudi, ko se je nanje zrušil zid.