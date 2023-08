Na bencinskem servisu dve zaporedni eksploziji, posledice katastrofalne

Kaj je povzročilo eksploziji, še ni znano, oblasti pa že skrbi podatek, da bencinski servis ni imel uradnega dovoljenja za obratovanje.

Huda tragedija se je v soboto popoldne zgodila v bližini romunske prestolnice: potem ko je odjeknilo na bencinski črpalki z avtoplinom v kraju Crevedia, 20 kilometrov severozahodno od Bukarešte, so na kraj nesreče odhiteli številni gasilci, tam pa jih je presenetila še ena eksplozija. Po dozdajšnjih podatkih sta umrla dva človeka, par; kot poročajo romunske oblasti, naj bi bil za moškega sicer usoden infarkt, za žensko pa opekline. Skupno je ranjenih še najmanj 57, med njimi 39 gasilcev in nekaj policistov, večina tistih, ki so se ujeli v past druge eksplozije, na črpalki pa je tudi zagorelo; med ranjenimi jih je najmanj deset s hudimi opeklinami in v kritičnem stanju, nekatere so na zdravljenje že poslali v tujino, menda v Italijo in Belgijo, nekatere še nameravajo. Kot je prek omrežja X pojasnil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, je Romunija prek mehanizma EU na področju civilne zaščite zaprosila za pomoč pri zdravljenju 18 bolnikov z opeklinami. Pomoč so že ponudile Avstrija, Nemčija in Norveška.

3000 jih je moralo zapustiti dom.

Nad območjem se je še ves dan dvigoval velik gobast oblak dima, oblasti so zato opravile evakuacijo bližnjega prebivalstva; okoli 3000 jih je v strahu pred eksplozijo na drugi cisterni moralo zapustiti dom. Primer preiskuje romunsko tožilstvo, kot rečeno, pa naj bi bencinski servis obratoval brez dovoljenj. Romunski predsednik Klaus Iohannis je nesrečo označil za tragedijo in zahteval takojšnje ukrepanje proti odgovornim.