Moža in očeta osmih otrok ubila, razkosala in dele trupla zmetala v smeti. A to še ni vse

53-letna Nirmeen Noufl je obtožena umora svojega moža, ki ga je nato razkosala in dele telesa odvrgla v smeti. Oče osmih otrok Mamdouh Noufl (62) je izginil julija lani v Sydneyju v Avstraliji, ko so ga družinski prijatelji prijavili kot pogrešanega.

Stekla je preiskava njegovega izginotja, sčasoma pa so se odkrile nekatere sumljive okoliščine. V soboto je avstralska policija sporočila, da je aretirala ženo žrtve zaradi suma umora. Detektivi bodo na sodišču pričali, da je Nirmeen ubila njenega moža, preden je masakrirala njegovo truplo, da bi skrila ostanke.

Preiskave se nadaljujejo

Preiskave se nadaljujejo, detektiv Danny Doherty pa je novinarjem povedal, da je šlo za grozljiv in brutalen umor.

»Pričali bomo, da je zaklala in razkosala njegovo truplo, dele telesa skrila v plastične vrečke in jih nato odvrgla v zabojnike po soseski na območjih jugozahodnega Sydneyja,« je dejal Doherty.

Z nožem in motorno žago je razkosala moževo telo, nato pa hišo temeljito očistila in zamenjala tla. Detektiv verjame, da posmrtnih ostankov ne bodo nikoli našli. Obtožena je izkoristila moževo smrt in z denarjem odpotovala v Egipt in prodala njegovo premoženje. Osem otrok para se še vedno spopada z izgubo, poroča Slobodna Dalmacija.

