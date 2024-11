Moški (42) umrl, otrok hudo poškodovan! Prizori s kraja nesreče so strašni (FOTO)

Ena oseba je umrla, dve pa sta bili huje poškodovani, med njima tudi osemletni otrok, v grozljivi prometni nesreči, ki se je včeraj pozno popoldne zgodila na cesti med Biljem in Osijekom.

Kot piše Jutarnji List je policijski ogled na kraju nesreče trajal do polnoči, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je do nesreče prišlo, ko je 34-letni voznik osebnega avtomobila prehiteval avtobus, ki je vozil pred njim. Prav nezadostna varnostna razdalja od avtobusa se je izkazala za vzrok tragedije, saj je voznik med prehitevanjem trčil v zadnji del avtobusa, nato pa še v vozilo, s katerim je iz nasprotne smeri prihajal 42-letni voznik. Njegovo vozilo je po trčenju zapeljalo s cestišča. Poškodbe, ki jih je zaradi močnega trčenja in izleta s ceste utrpel, so bile prehude, zato je na kraju nesreče žal preminil. Osemletna potnica iz vozila ter 34-letni voznik drugega avtomobila sta bila z reševalnim vozilom prepeljana v KBC Osijek, kjer jima je bila nudena pomoč in sta bila hospitalizirana.

Iz PU Osječko-baranjske so sporočili, da sta oba utrpela hude telesne poškodbe, ter da je bila zaradi opravljanja ogleda cesta na omenjenem odseku zaprta do deset minut po polnoči, promet pa je potekal po obvoznih poteh. Kar se tiče neprevidnega in neprevidnega 34-letnega voznika, se bo po odpustu iz bolnišnice soočil s kazensko prijavo zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom in hudimi poškodbami.