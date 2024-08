Mladenič je bivšo oklofutal, njena prijateljica mu je s steklenico prerezala vrat. »Ležal je v krvi«

Sobotno praznovanje rojstnega dne v Velikem Grđevcu na Hrvaškem bi se skoraj končalo usodno za 21-letnika, potem ko ga je 18-letnica porezala s steklenico. To naj bi storila v obrambi svoje 18-letne prijateljice, ki jo je mladenič oklofutal, piše Moj portal.

Vse se je zgodilo okoli 2.30 zjutraj v Športno-rekreacijskem centru Kukavica med zasebnim praznovanjem rojstnega dne.

»Fant je ležal na tleh in krvavel iz ust in vratu. Pospešeno je dihal in imel je krvave oči. Obiskovalci so poklicali 112, nato pa sta hitro prispela reševalna vozila in policija. Mladeniča so odpeljali,«« je za Moj portal povedalo dekle.

Bili so pijani

Po njenih besedah ​​se je incident zgodil okoli 2.30, povabljenci pa nato niso smeli domov, ampak so počakali na bjelovarsko policijo, ki je opravila ogled in se pogovorila z vsemi na zabavi. »Šele takrat so nas pustili domov. Kolikor vem, je šlo za prepir med mladim moškim in njegovim nekdanjim dekletom. Oklofutal jo je, nato pa je izbruhnil prepir,« pripoveduje dekle.

Bjelovarsko-bilogorska policija je potrdila, da sta bila udeleženca pod vplivom alkohola.