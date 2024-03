Milena hčerki (4) dajala močna pomirjevala, odmerek bi bil usoden celo za odraslega

Beograjska policija je v petek prijela Mileno R. (43) iz Smedereva zaradi suma, da je svoji štiriletni hčerki v sok dajala pomirjevali bromazepam in diazapam. Po zadnjih podatkih je mati deklico v bolnišnico pripeljala 28. februarja letos in povedala, da se otrok ne počuti dobro. V pogovoru z zdravniki je povedala, da hči ne more stati na nogah in se trese. Ko je zdravnik vprašal, ali prejema kakršno koli terapijo, je mama rekla, da ne. Dnevi so minevali, dekličino stanje je bilo enako in zdravnik je posumil, da se dogaja nekaj čudnega.

Hči ni mogla stati na nogah in se je tresla.

Omenjena zdravila so odkrili v krvi in ​​urinu, rezultati pa so šokirali zdravnike v bolnišnici. Deklica je imela v sebi ogromno pomirjeval, sumijo, da ji jih je mama dajala več mesecev, navaja Telegraf.

»Količina, ki so jo našli v krvi, bi bila usodna za odraslega moškega, tako da je sreča, da je deklica živa,« je povedal vir blizu preiskave.

V torbi Milene R. v bolniški sobi so policisti našli zdravila, ki jih je dajala deklici.