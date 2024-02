Mesto v šoku: ubil je ženo, tri otroke in nečakinjo

Majhno podeželsko kanadsko mesto Carman je od nedelje v šoku. Domačin Ryan Howard Manoakeesick je namreč tistega dne po prepričanju policije umoril svojo 30-letno ženo, njune tri hčerke, stare dva meseca, štiri in šest let, ter 17-letno nečakinjo.

Manoakeesicka so prijeli, potem ko so trupla njegovih žrtev odkrili na treh različnih krajih v mestu. Z avtomobilom je tako ubil svojo ženo, njeno telo odvrgel v jarek in pobegnil. Dve uri kasneje so policisti prejeli klic o gorečem osebnem vozilu na avtocesti blizu kraja St. Eustache, pred katerim so našli trupla hčerk. Iz avta naj bi jih izvlekel kar Manoakeesick sam. Tam so ga policisti tudi aretirali. V hiši, kjer je živel z družino, pa so pozneje naleteli še na truplo 17-letnice.

Motiv za tako grozljivo dejanje 29-letnika še ni povsem znan. Policija je po tem, ko je javnost obvestila, da bo moškega obtožila petkratnega umora, sklenila, da zaradi interesa preiskave več podrobnosti o zločinu ne bo posredovala. Sosedje pa se med tem sprašujejo, kako se je lahko sploh kaj takega zgodilo v njihovem okolišu, saj gre za mirno sosesko. Družina, ki se je v hišo priselila pred več kot letom, se je držala bolj zase. Eden od sosedov je tako povedal, da so se otroci le igrali na dvorišču pred hišo, z njihovo mamo pa da nikoli ni komuniciral. Je pa občasno slišal, kako kriči v mobilni telefon.