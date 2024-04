Medvrstniško nasilje: 15-letnik, ki so ga blizu šole pretepli najstniki, umrl

Francijo te dni pretresata odmevna primera medvrstniškega nasilja pred šolami, v katerih je po okrutnem skupinskem napadu 15-letni dijak danes umrl, 13-letna učenka pa je bila zaradi hudih poškodb v komi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v odzivu obljubil nepopustljivost do vseh oblik nasilja.

Poškodbam je danes podlegel 15-letni dijak tretjega letnika Shamseddin, ki ga je po odhodu z njegove srednje šole v delavskem predmestju Viry-Chatillon 20 kilometrov južno od prestolnice Pariz v četrtek popoldne preteplo več najstnikov, ki so nato pobegnili.

Državni tožilec v Evryju Grégoire Dulin je danes povedal, da ga je hudo poškodovanega našel mimoidoči na ulici v bližini njegove šole. Z reševalnim vozilom so ga zaradi srčnega zastoja odpeljali v bolnišnico, kjer so ga zvečer operirali, a je danes zgodaj popoldne umrl.

Storilcev še niso našli, preiskava pa se osredotoča na »umor in skupinsko nasilje v bližini šole«, je povedal državni tožilec. Dodal je, da želijo ugotoviti okoliščine omenjenih kaznivih dejanj in omogočiti aretacijo storilcev.

Nasilen napad se je zgodil samo dva dni po tem, ko so trije najstniki v delavski četrti obmorskega mesta Montpellier na jugu Francije v torek pred njeno šolo napadli in pretepli 13-letno Samaro, ki je bila zaradi hudih poškodb nekaj časa v komi.

Napadalce, dva mladoletnika in mladoletnico, so že aretirali. Priznali so, da so jo tepli, danes pa so bili na državnem tožilstvu zaradi uvedbe sodne preiskave o poskusu naklepnega umora, je sporočil tožilec Fabrice Belargent. Najstarejši, 15-letni osumljenec je v priporu.

Tožilec je še povedal, da vse kaže, da se je napad zgodil v okviru skupine najstnikov, ki so žalili drug drugega na družbenih omrežjih.

Francoski predsednik Macron je že pred novico o smrti 15-letnika med obiskom osnovne šole v Parizu danes v odzivu zagotovil, da bodo nepopustljivi do vseh oblik nasilja. Šole morajo »ostati zatočišče pred nebrzdanim nasiljem med našimi najstniki,« je poudaril.

Jean-Marie Vilain, župan pariškega predmestja Viry-Chatillon, pa je obsodil »skrajno nasilje, ki postaja nekaj vsakdanjega«.