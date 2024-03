Medicinska sestra z izdajanjem lažnih covid potrdil zaslužila preko 20.000 evrov

Medicinska sestra (34) je na zagrebškem županijskem sodišču priznala, da je izdala več sto lažnih covidnih potrdil. Med pandemijo koronavirusa leta 2021 je delala v Zdravstvenem domu Zagreb-Zahod. V tem obdobju je izdajala potrdila ljudem, ki niso bili cepljeni, a tudi niso bili testirani, pišejo hrvaški mediji.

Medicinska sestra, ki so jo vmes že odpustili, se je s hrvaškim Uradom za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) pogodila, da jo obtožijo na dve leti in šest mesecev zapora, od tega eno leto zapora. Preostalo leto in pol se bo spremenilo v pogojno kazen.

Izrekli so ji tudi 15.000 evrov denarne kazni, nato pa so odločili, da ji bodo odvzeli še 22.600 evrov, ki jih je zaslužila z izdajanjem lažnih potrdil.

Sodelovala je z 11 ljudmi

Obsojena je bila tudi zaradi prejemanja podkupnine, v njeni skupini pa je bilo še 11 ljudi, tako imenovanih posrednikov. Kot izhaja iz sodbe, je medicinska sestra v informacijski sistem prijavila osebe, ki niso bile cepljene, kot da so dejansko bile. Registrirani so bili v Ministrstvu za zdravje CEZIH in so prejeli EU digitalna covid potrdila.

Drugi člani njene skupine so bili zadolženi, da so iskali anticepilce in jim, kot piše v sodbi, zagotovili prijavo na cepljenje za najmanj 100 evrov. Nato so si zasluženi denar razdelili.

Skupaj je lažna covidna potrdila na ta način pridobilo več kot 200 ljudi, medicinska sestra in njeni ljudje pa so zaslužili nekaj več kot 24 tisoč evrov in približno 12 tisoč kun. Glavni posrednik je zase zaslužil še 4100 evrov in 24.400 kun.

Krivdo so začeli priznavati in špekulirati z USKOK-om tudi ljudje, ki so kupili lažna covidna potrdila. Zaradi te kršitve so prejeli pogojno obsodbo in denarne kazni v višini od tisoč do dva tisoč kun.