Med snemanjem poročne povorke se je zgodilo najhujše, umrla tudi ženin in nevesta

Poroka bi morala biti eden najlepših dni v življenju. A za mladoporočenca iz mesteca Plav na severovzhodu Črne gore se je ta dan končal tragično. Kakor poročajo tamkajšnji mediji, se je v ponedeljek zvečer zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta trčili dve vozili. Na kraju dogodka so umrle tri osebe, med njimi oba mladoporočenca, četrto osebo pa so hudo poškodovano prepeljali v bolnišnico, vendar ji ni bilo pomoči.

Usodno prehitevanje

Čeprav policisti še preiskujejo okoliščine tragičnega dogodka, je za zdaj znano, da se je nesreča zgodila med snemanjem poročne povorke, ko sta najverjetneje zaradi prehitre vožnje in prehitevanja čelno trčili osebni vozili. Na kraj dogodka so prihitele reševalne službe ter poskušale pomagati udeležencem.

Vse štiri smrtne žrtve so bile iz Plava.

»Ekipa urgentnega centra KBC in reševalci so poskušali oživljati tri osebe, a žal neuspešno,« je za portal RTCG povedal direktor bolnišnice v Beranu Milorad Magdelinić. Zdravniki so se več ur borili za življenje še ene osebe, a so bile poškodbe prehude. Kakor poročajo lokalni mediji, je šlo za snemalca portala RTV Glas Plava, ki je prej v naselju Rožaje snemal poroko.

»Nesreča se je zgodila, ko so se svatje odpravili proti Plavam, in sicer, ko je snemalec snemal kolono svatov,« je medijem povedal neimenovani vir ter dodal, da sta vozili po trčenju dobesedno poleteli v zrak. V enem od vozil sta bila mladoporočenca, ki sicer živita v Nemčiji, a sta se med prazniki prišla poročit v domači Plav; nevesta je bila menda noseča.

Ranila se je še ena oseba, in sicer 60-letni voznik, vendar njegovo življenje ni ogroženo. V občini Plav, od koder so bile vse smrtne žrtve, so razglasili tridnevno žalovanje in do četrtka odpovedali vse kulturne in zabavne prireditve.