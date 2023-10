Med nedeljsko mašo se je zrušila streha cerkve, sedem mrtvih, iščejo preživele (VIDEO)

Najmanj sedem ljudi je v nedeljo umrlo, 10 pa je poškodovanih. V Mehiki se je namreč med mašo v mestu Ciudad Madero v severovzhodni zvezni državi Tamaulipas zrušila streha cerkve, je sporočila lokalna vlada. »Potrjeno je bilo, da je sedem ljudi mrtvih, deset ranjenih pa so rešili,« je dejal tiskovni predstavnik službe državne varnosti in navedel, da iskanje preživelih poteka.

Posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo trenutek, ko se je zrušila cerkvena streha in so se v zrak valili oblaki sivega dima, čemur je sledila zrušitev zunanjih sten. Civilna zaščita zvezne države Tamaulipas, ki meji na Teksas, je objavila fotografije ostankov cerkve. Škof Jose Armando Alvarez iz rimskokatoliške škofije Tampico je ob tem povedal, da se je streha cerkve zrušila, medtem ko so verniki prejemali obhajilo, in pozval k molitvam za žrtve in preživele.

FOTO: Secretaria De Seguridad Publica Via Reuters

»Opravljajo se potrebna dela za reševanje ljudi, ki so še vedno pod ruševinami,« je dejal Armando v posnetem sporočilu, ki ga delijo na družbenih omrežjih.