Mamo še iščejo, našli pa trupli deklice (4) in njenega brata (6)

V bližini Neaplja se je danes zrušila dvonadstropna stavba. Gasilcem je uspelo iz ruševin rešiti očeta in dvoletnika, našli pa so trupli štiriletne deklice in njenega šestletnega brata. Še vedno iščejo mamo otrok in še eno žensko, ki je tudi živela v stavbi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na območju so reševalni psi, ki pomagajo pri iskanju in reševanju pogrešanih. Gasilci so na družbenem omrežju X objavili fotografijo porušene stavbe, kjer je videti, kako je razneslo stene v drugem nadstropju, nastala pa je tudi luknja v stropu prvega nadstropja. Sumijo, da se je stavba zrušila zaradi eksplozije plina.