Mama deklico tri leta skrivala v predalu! Ko so jo našli ...

Ljudje se v obupu ali stiski počno nerazumne reči, a kar je storila Britanka, katere identiteta ni znana zaradi zaščite njenih otrok, presega vse meje razuma.

Ko je pred leti zanosila, tega ni upala ali hotela povedati partnerju, skrivala pa ni le nosečnosti, partner, s katerim nista živela skupaj, ni vedel niti, da je rodila. Ko je deklica prijokala na svet, jo je ženska stlačila v predal in jo tam skrivala skoraj tri leta.

Nekaj tednov pred dekličinim tretjim rojstnim dnevom jo je končno našel partner njene mame, ki je povsem po naključju slišal njen jok, in nemudoma poklical policijo in socialne delavce. Ali je bil moški tudi dekličin biološki oče, ni znano. Oboji, pa tudi reševalci nujne medicinske pomoči, ki so prihiteli na prizorišče, niso mogli verjeti svojim očem.

Uboga deklica v svojem kratkem življenju ni niti za trenutek ugledala dnevne svetlobe, ko je bila mama v službi ali je prenočila pri partnerju, je bila dojenčica povsem sama, brez hrane in vode. Hranila jo je z v mleku namočenimi ovsenimi kosmiči, zaradi česar je bil otrok tako nedohranjen, da so strokovnjaki sprva mislili, da je star manj kot eno leto. Ker se mama ni z njo nikoli ukvarjala, deklica ni poznala svojega imena, a to je bila še najmanjša težava.

Kot je na sodišču povedal tožilec, je deklica na razvojni stopnji desetmesečnega otroka. FOTO: Nataliia Yankovets/getty Images

Katastrofalno na vseh ravneh

Zaradi dolgotrajnega ležanja v izredno tesnem prostoru, so bile njene okončine povsem deformirane, enako hrbtenica, deklica je bila polna izpuščajev, imela pa je tudi kopico zdravstvenih težav, za katere njena mama nikoli ni poiskala zdravstvene pomoči. Mamo uboge malčice so pripeljali pred sodnika, kjer je priznala, da je z otrokom kruto ravnala, in si prislužila sedem let in pol zaporne kazni.

»Deklici ste odrekali ne le hrano, ampak ljubezen, potrebno skrb, pozornost, interakcijo z drugimi, zdravniško oskrbo. Poskušali ste jo po najboljših močeh skriti pred drugimi, a na srečo je vaša grozljiva skrivnost prišla na dan,« je ob izreku sodbe dejal sodnik Steven Everett, ki je dekličino stanje opisal kot »katastrofalno na vseh ravneh«. Kot je na sodišču povedal tožilec, je deklica na razvojni stopnji desetmesečnega otroka, približno toliko je tudi velika in težka, a si bo menda zdaj, ko zanjo skrbijo ljubeči ljudje, menda počasi opomogla.