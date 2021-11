Letalo izginilo z radarjev in strmoglavilo

Na vzhodu Sibirije je strmoglavilo rusko tovorno letalo antonov An-12. Po prvih podatkih je bilo na krovu letala sedem ljudi. Na kraju nesreče so do zdaj našli pet trupel, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Vsi na krovu letala naj bi bili člani posadke. »Vsi, ki so bili na letalu, so umrli. Do zdaj so našli pet trupel. Iskalna akcija se nadaljuje,« je povedal vir iz lokalne reševalne službe. Belorusko zunanje ministrstvo je potrdilo, da so bili na letalu, ki je strmoglavilo, tudi beloruski državljani.

Letalo, ki je potovalo iz Jakutska, je z radarjev izginilo pred Irkutskom. Na kraj nesreče je prispela reševalna ekipa. Reševalne službe so sporočile, da je letalo zagorelo.

Antonovi so bili izdelani še v času Sovjetske zveze in se še vedno uporabljajo po vsej nekdanji Sovjetski zvezi za civilni in vojaški prevoz. V zadnjih letih so bila ta letala vpletena v številne nesreče.