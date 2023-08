Legendarni avanturist z 220 metrov omahnil v smrt (FOTO)

Remi Lucidi je več let zabaval sledilce na družbenih omrežjih s posnetki svojih dih jemajočih podvigov, pred dnevi pa je med enim takšnih izgubil življenje. Lucidi je potoval po svetu in iskal visoke zgradbe, na katere se je nato povzpel in na vrhu fotografiral. Njegov zadnji vzpon je bil na nebotičnik v Hongkongu, kjer je vratarju dejal, da želi obiskati prijatelja, ki živi v 40. nadstropju, pozneje se je to izkazalo za laž, saj je moški, ki naj bi ga Francoz obiskal, dejal, da Remija ne pozna. Z dvigalom se je odpeljal v 49. nadstropje in do najvišjega, 68., nadaljeval peš. Vrata, ki so vodila na streho 220 metrov visoke stolpnice, so bila zaklenjena, a jih je pustolovec nekako odprl.

Kje se je zalomilo, ni znano, pozneje je ena od sobaric povedala preiskovalcem, da je videla Remija z zunanje strani trkati na okno stanovanja v najvišjem nadstropju, a ga sama ni mogla odpreti, zato je poklicala vzdrževalca stavbe, ko je ta prispel, pa je 30-letni Remi že omahnil v globino. Mnogi ugibajo, da so se vrata na streho po tem, ko je nanjo stopil mladi avanturist, samodejno zaprla in moški je poskušal priklicati pomoč, sicer bi tam lahko ostal zelo dolgo. Morda je, ko je trkal na okno najvišjega stanovanja, nerodno stopil ali mu je zdrsnilo, morda je izgubil ravnotežje … Njegovo truplo so reševalci, ki so prihiteli na prizorišče, našli na pločniku ob nebotičniku.

Remi je že splezal na najvišji dimnik v Franciji, ki v višino meri okrog 300 metrov, fotografiral se je na vrhu 425 metrov visoke zgradbe v Dubaju, pa na žerjavih, antenah, v Bolgariji je visel z vrha daljnovoda, na Portugalskem je splezal na vrh konstrukcije mosta … Vse brez zaščitne opreme. Vedno je imel pri sebi kamero in palico, s pomočjo katere so nastali še bolj grozljivi, a obenem izjemni posnetki, ki so navduševali na tisoče njegovih sledilcev.

