Lažni jasnovidec na delu: zagotovil, da bo molil zanj, pa mu pobral 132.000 evrov

Iz Hrvaške poročajo o hudi in grdi prevari. Policija iz Metkovića je tako zaključila kriminalistično preiskavo zoper 52-letnika, osumljenega goljufije. Ker se je predstavljal kot jasnovidec, naravno obdarjen z duhovnimi močmi, je izkoristil težko čustveno stanje 48-letnika in v daljšem časovnem obdobju iz njega »izvlekel« 132.000 evrov.

»Osumljenec je oškodovancu zagotovil, da bo molil zanj in za njegovo družino, kar bi sčasoma pripeljalo do izboljšanja njegove težke življenjske situacije, v zameno pa je zahteval denar, najprej majhne vsote denarja, ki so se sčasoma povečevale«; so sporočili iz Policijske postaje Metković.