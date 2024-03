Lani so jih usmrtili največ v zadnjih letih

V Iranu so lani usmrtili 834 ljudi, kar je največ po letu 2015 in kar 43 odstotkov več kot leto pred tem, sta v skupnem poročilu navedli organizaciji za človekove pravice s sedežema v Franciji in na Norveškem.

Leto 2023 je bilo drugo v več kot dveh desetletjih, v katerem so v Iranu presegli število 800 usmrčenih, je pa tudi prvo po letu 2015, ko so usmrtili 972 ljudi, sta navedli norveška organizacija za človekove pravice v Iranu in organizacija Skupaj proti smrtni kazni s sedežem v Parizu.

Obe organizaciji obtožujeta iranske oblasti, da smrtno kazen, v Iranu jo večinoma izvajajo z obešanjem, uporabljajo kot metodo zastraševanja, in sicer v luči protestov, ki so izbruhnili septembra 2022 po smrti Mahse Amini v policijskem pridržanju.

Rekordno nizka udeležba

»Vzbujanje strahu v družbi je pravzaprav edini način, da se režim še obdrži na oblasti, smrtna kazen pa je obenem njegovo najpomembnejše orodje,« je v poročilu, v katerem je številka 834 opisana kot osupljiva, zapisal direktor iranske organizacije za človekove pravice IHR Mahmud Amiri Mogadam.

Opozoril je, da pomanjkanje pozornosti mednarodne skupnosti samo še dodatno opogumlja tamkajšnji režim. Kar se je ne nazadnje potrdilo tudi na petkovih parlamentarnih volitvah. Že pred volitvami je bilo jasno, da bo konservativna, versko-avtokratska oblast še dodatno utrdila svoj položaj. Udeležba je bila sicer rekordno nizka, komaj 41-odstotna; iranski konservativci pa so gladko slavili.

18-kratno povečanje usmrtitev je zaradi drog.

Pa še to: med usmrčenimi je bilo tudi izjemno veliko pripadnikov določenih etničnih in verskih manjšin, naraslo pa je tudi število žensk. Avtorji poročila opozarjajo še na strm porast primerov smrtnih kazni, izvedenih v povezavi s prepovedanimi drogami. Slednje se je leta 2023 povečalo na 471, kar je 18-krat več kot leta 2020.