Kosta padel v depresijo: Novo leto želel pričakati zunaj »gnusne sobe« in kupiti darila

Po poročanju portala republika.rs je Kosta K., ki je obtožen strelskega napada v srbski osnovni šoli, prvi dan novega leta padel v depresijo in govoril, da je letošnje leto prekleto leto. Dejal naj bi tudi, da je bolnica, v kateri je, katastrofalna.

Želel je proslaviti novo leto z okrašeno jelko v sobi oziroma da ga pustijo domov ob prazniku, kar pa mu ni bilo omogočeno. Po poročanju omenjenega portala se je zato njegovo razpoloženje zelo spremenilo.

Redko vstane iz postelje

Kosta, ki je v Kliniki za nevrologijo in psihiatrijo za otroke in mladino, je te dni očitno zelo brezvoljen. Po pisanju omenjenega portala od 31. decembra redko vstane iz postelje. Gledal naj bi odsotno v steno, občasno pa skozi okno v daljino.

»To je grozno, tukaj me držite nezakonito. Niste normalni! Jaz moram domov! Novo leto želim pričakati zunaj te gnusne sobe in otroškega hrupa,« je po poročanju portala republika.rs Kosta dejal v decembru in dodal, da se že mesece ni naspal.

»Moram kupiti darila za družino in prijatelje. Treba je vse najti, kar imajo radi, potrebujem čas,« je še dejal Kosta.