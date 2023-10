Kosta ima nove zahteve, inšpektorje je prosil za to

Kosta K. (14) je po naših neuradnih podatkih danes dva inšpektorja v civilu, ki ga ne pustita samega niti za trenutek, rotil, naj mu dovolita pogledati skozi odprto okno sobe, kjer je zaprt, saj je zagrešil poboj v šoli na Vračarju.

Inšpektorja mu tega nista dovolila, ker ima vlada strogo pravilo, da se Kosta nikakor ne sme približati odprtemu oknu, da ne bi komuniciral z okolico.

Odprla sta okno nasproti postelje mladoletnega morilca, da je zrak krožil, saj je bilo zunaj suho in toplo. Deček morilec je zaslišal glasove otrok in njihovih staršev, ki so prihajali od zunaj, z ograjenega igrišča Klinike za nevrologijo in psihiatrijo za otroke in mladino, kar ga je spodbudilo k temu, da je prosil za dovoljenje, da se približa oknu v svet.

»Zgrozila sem se, ko sem slišala, da je Kosta prosil policiste, ali se lahko približa odprtemu oknu. Nasproti tega noč in dan stoji policijska patrulja. V tistem trenutku je neki otrok s pomočjo očeta delal prve korake skoraj pod oknom Kostove sobe, dva otroka pa sta se igrala pred policisti. Ti bolnišnico varujejo, odkar je Kosta hospitaliziran,« je povedal vir iz bolnišnice.

Bojijo se, da se bo poškodoval

Isti vir pravi, da posebno skrbijo za to, da se deček morilec ne bi poškodoval, bojijo se, da bi razbili okno in se porezal s steklom, zato na to skrbno pazijo.

»Ko je okno odprto, fanta ne pustijo blizu, predvsem zato, ker se bojijo, da bi poskušal najti način, da bi pritegnil več pozornosti, tako da bi se poškodoval. Na oknih so rešetke, tako da ni možnosti, da bi skočil ven, vendar je treba vedno paziti, ker bi lahko razbil šipo in s tem naredil dramo,« pravi vir.

Zunajobravnavni kazenski senat Višjega sodišča v Beogradu je 11. oktobra sprejel sklep, s katerim je Miljani K. prepovedal srečanja in komuniciranje z morilcem, s katerim se je pod strogim nadzorom večkrat pogovarjala po telefonu.

Istega dne so za Vladimirja K., očeta pošasti, odredili pripor do 30 dni, in sicer zaradi obstoja posebnih okoliščin, ki kažejo na to, da bi v primeru izpustitve na prostosti ponovil kaznivo dejanje, pa tudi glede na to, da obstaja utemeljen sum, da je orožje in strelivo dal na razpolago sinu, za kar mu je bila izrečena kazen do 12 let zapora.