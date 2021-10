Strelec čaka na usmrtitev, svojcem žrtev kar 75 milijonov odškodnine

Bilo je leta 2015, ko je Dylann Roof v episkopalni cerkvi v Južni Karolini vzel devet življenj, številne pa ranil. Njegovo dejanje je bilo rasistično, je sklenilo sodišče in ga obsodilo na smrt zaradi zločina iz sovraštva, izkazalo pa se je še, da morilec orožja ne bi smel kupiti zakonito.

Roofa, takrat starega le 21 let, so namreč še pred pokolom prijeli zaradi posedovanja mamil, zato ne bi smel imeti dostopa do orožja, a ga je lahko kupil povsem zakonito – zaradi napake v sistemu preverjanja kriminalnega ozadja kupcev je pridobil pištolo, s katero je potem rasist sejal smrt med temnopoltimi. Svojci ubitih in preživeli so oblasti in FBI obtožili, da so zaradi malomarnosti in neučinkovitosti njihovih mehanizmov postali žrtve okrutnega morilca, in s pravosodnim ministrstvom ZDA nazadnje sklenili poravnavo: pristojni organi bodo svojcem devetih žrtev in preživelim izplačali skupno 75 milijonov evrov (88 milijonov dolarjev) odškodnine, poročajo ameriški mediji, od tega bodo 54 milijonov namenili svojcem ubitih, 21 pa preživelim napada v cerkvi. Številka 88 nosi tudi simbolni pomen, saj je povezana z belimi supremacisti, prav toliko nabojev pa je imel Roof usodnega dne ob sebi.

Prepričan je bil, da so temnopolti grožnja svetu. FOTO: Twitter

Neonacist Roof čaka na usmrtitev v zaporu v Indiani, svoja dejanja je na sodišču priznal. Njegova družina je pojasnila, da je bil morilec v otroštvu samotar, ki je večino dni preživljal v sobi; ni kazal zanimanja ne za šolo ne za prijatelje, je pa pogosto izražal strahove, češ da so temnopolti v družbi preveč vplivni in da bodo zavzeli svet. Na spletu je redno brskal za neonacističnimi vsebinami in klepetal s podobno mislečimi, pogosto naj bi celo naznanjal pokole temnopoltih, a ga ni nihče vzel resno, saj naj bi bile napovedi slišati kot hvalisanje brez resne podlage. Po jutranjem pokolu v cerkvi je pobegnil v svojem hyundaiu, prijeli so ga dan pozneje.