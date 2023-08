Kamera posnela vse: hišnik ugrabil punčko, jo stlačil v kovček, a kar je povedal vas bo pretreslo

Filipinska policija je rešila osemletno deklico, ki jo je ugrabil hišnik in jo spravil v kovček. Jin Nichole You, ki ima dvojno filipinsko in korejsko državljanstvo, je bila na poti domov, ko jo je ugrabitelj stlačil v prtljažnik v mestu Mandaue v provinci Cebu.

Starši deklice so postali zaskrbljeni, ko se ni vrnila domov. Njena mati Tyree Rendal je mrzlično pregledovala nadzorne kamere v stanovanju in zgrožena je zagledala neznanca s kapuco na dvorišču. Osumljenca so videli, kako je za seboj vlekel velik črn kovček, v katerem naj bi skrival deklico.

Policisti so takoj začeli iskati pogrešanega otroka. Kasneje so odkrili lokacijo osumljenca v stanovanju v isti soseski. Prijeli so Godifloro Rama (32), hišnika v stanovanju, v katerem je živela žrtev in njeni starši. Jin so takoj odpeljali na oddelek za zaščito otrok in žensk policijske postaje, kjer je pojasnila, kaj se je zgodilo.

»Upam, da mi bo družina lahko odpustila, kar sem storil. To sem storil samo zato, ker so me obtožili, da sem ukradel njihove stvari. Nisem je posilil. Nisem je spolno napadel,« je hišnik povedal lokalnim medijem.