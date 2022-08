Kaj takega pa še ne: zasegli za milijardo droge

Takšne količine metamfetamina pa še ne! Ledena epidemija v Avstraliji ima še večje razsežnosti, kot so oblasti ocenjevale: policija je v pristanišču v Sydneyju namreč zasegla kar 1,8 tone metamfetamina, kar je največji zaseg mamil v zgodovini te države. Ne le da ima Avstralija največji uradni delež uživalcev te droge na svetu, zanjo so pripravljeni odšteti celo več kot v drugih državah. Zasežena količina je namreč vredna dobro milijardo evrov!

Zaradi kristalne podobe se ga drži vzdevek led. FOTO: Wing-wing, Getty Images

Metamfetamin, ki mu na ulici zaradi kristalnega videza pravijo led, so odkrili v ladijskih zabojnikih, skritega v marmorju. Pošiljka naj bi prišla z Bližnjega vzhoda, v zvezi z uvozom pa so že obtožili tri moške, stare 24, 26 in 34 let, osumljene povezav s širšo mednarodno združbo. Skupina naj bi v Avstraliji delovala že dolgo, je pojasnila policija iz Novega Južnega Walesa, a da bodo poskusili tako drzno potezo oziroma tako veliko pošiljko, je presenetilo vse. Prejšnja rekorderka je tehtala 1,6 tone; metamfetamin je takrat prispel v zvočnikih iz Bangkoka leta 2019. Nedavno so v istem pristanišču zasegli več kot 160 kilogramov metamfetamina in 30 kg kokaina, a naj bi bila takrat na delu druga kriminalna združba; droga se je skrivala v razkošnem starodobnem bentleyju, ki je prispel iz Kanade.

Avstralija je sredi ledene epidemije.

Kot rečeno, se je Avstralija znašla v vrtincu ledene epidemije, droga, ki spodbuja nasilje, hudo zasvojenost in duševne težave, je namreč čedalje bolj razširjena. Država ima največjo registrirano zlorabo metamfetamina na prebivalca na svetu, saj ga je zaužilo že šest odstotkov ljudi.