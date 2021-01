Prijatelja Janeze Janše vrgli iz BiH in mu prepovedali vstop v državo

Potem ko sodavčnega svetovalca predsednika vlade, državni organi za varnosti BiH označili za grožnjo nacionalni in ekonomski varnosti države, je ta na zadnji dan leta 2020 zapustil BiH, piše Kurir. Snežič je za Capital potrdil, da je BiH zapustil prostovoljno in da so ga na mejnem prehodu Bosanska Gradiška obvestili, da mu je odslej prepovedan vstop v BiH in naj niti ne poskuša spet vstopiti v državo.»Upam, da mi bodo to pisno pojasnili. Ne razumem, kako se lahko nekomu prepove vstop, če se proti njemu ne vodi noben kazenski postopek ali ni del preiskave v BiH,« je povedal Snežič. S tem ko je prostovoljno zapustil BiH, se je izognil prisilni deportaciji. Kot so potrdili uradi v BiH, mu odslej res prepovedan vstop v BiH in bivanje na tem območju. Eden od razlogov, da so ga razglasili za nezaželenega v BiH, je, ker je javno zagovarjal in svetoval slovenskim državljanom, da odpirajo podjetja v Republiki srbski, da bi se s tem izognili plačevanju visokih davkov v svoji državi. Sam je trdil, da gre za optimalizacijo poslov in ne za utajo davkov, a kot kaže v BiH niso tega mnenja.O Snežiču danes piše tudi portal istraga.ba z naslovom Gordana Tadić prikrila kriminal: milijonske prevare Janševih sodelavcev, Banjalučani v Vukovi in Snežičevi mreži pralcev denarja. V članku so navedeni številni dokazi, pišejo, da so za posli pranja denarja v BiH stali Janševi zavezniki –inter tri državljanke BiH.Slovenska javnost je mariborskega poslovneža Snežiča spoznala že pred leti v aferi v zvezi s stranko SDS in državljanko BiH, ki je stranki odobrila 450.000 evrov posojila.