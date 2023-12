Izpoved iz kabineta 309A: Jakob je polagal izpit, ko je David začel krvavi pohod

Praška policija poroča, da je bilo v masovnem streljanju na fakulteti v četrtek ubitih več kot 15 ljudi, več kot 30 pa ranjenih, nekateri od njih huje. Napadalec David Kozak je mrtev, a še ni jasno, ali je po streljanju naredil samomor, ali so ga likvidirali policisti.

Streljanje se je začelo, ko je Jokob Waizman, novinar in študent, začel polagati izpit iz albanskega jezika. V prostoru je bil sam s profesorjem, novinarjem pa je razkril, da je naenkrat zaslišal streljanje in vpitje. Oba sta postala pozorna in nista točno vedela, kaj bi naredila.

»Na kraju se je začela pojavljati policija, slišali so se streli in vpitje,« je dejal Jakob novinarjem. S profesorjem sta zaklenila vrata in pred vrata postavila mizo, stole, vse, kar bi napadalcu lahko onemogočilo vstop v kabinet.

Kmalu po postavljeni barikadi je nekdo prijel za kljuko in skušal vstopiti v kabinet. »Preveril je vsako predavalnico, da bi videl, ali je kdo v njej, da ga ubije,« je dejal študent in dodal, da misli, da je napadalec odšel do balkona fakultete in z njega nato streljal na ljudi.

S profesorjem je v učilnici ostal približno eno uro. Svojim najdražjim sta pošiljala sporočila in jih prosila, naj javijo policiji, da sta ujeta v sobi 309A. »Ljudem sem skušal povedati, kaj se dogaja. Poklical sem mamo in punco.«

Na omrežju X zapisal, da ne želi umreti

Mnogi so se med streljanjem skrivali po učilnicah. »Ne želim umreti, a kaj naj? Srečno vsem v zgradbi. Slišimo, kako strelja v četrtem nadstropju. Zvenelo je kot usmrtitev. Zaklenili smo se in se dogovorili, kaj bomo naredili, če napadalec vstopi,« je zapisal eden od študentov na omrežju X.

Krvavemu masakru je bil priča 43-letni Ivo Havaranek, ki je dejal novinarjem, da je sprva mislil, da gre za razgrajanje turistov. »V nekem trenutku so začeli iz zgradbe teči študenti in profesorji. Sprehodil sem se čez množico in pravzaprav nisem dojel, kaj se dogaja. Nisem verjel, da bi se lahko to zgodilo v Pragi,« je dejal. Da je resno, je ugotovil, ko je videl policiste s pištolami. »Vpili so in kričali, naj bežim.«