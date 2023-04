Trentinsko je italijanska pokrajina, v katero smo iz Slovenije pred četrt stoletja začeli izvažati medvede. Med izseljenskimi kosmatinci je iskra preskočila med Jožetom in Jurko, ta je skotila Bruna (uradno JJ1), ki je nato odšel iz Italije na Bavarsko, kjer so ga lovci ustrelili zaradi napadov na ovce. Uradna preiskava smrti 26-letnega tekača Andrea Papija, čigar truplo so prejšnji teden našli v gozdu blizu njegovega kraja Caldes, pa je pokazala, da mu je smrtonosne rane na trebuhu zadala medvedka JJ4, Brunova sestra. Torej potomka Jožeta in Jurke! V Italiji je bil to po 150 letih prvi napad...